Visite guidée le Chemin des Artistes Réfugiés et le Mémorial dédié à la Résistance Civile Dieulefit, 20 juillet 2022, Dieulefit.

2022-07-20 10:00:00 – 2022-08-31

Initiative dédiée aux artistes français et allemands réfugiés et résistants, à Dieulefit, pendant la Deuxième Guerre. ot@dieulefit-tourisme.com +33 4 75 46 42 49

