Visite guidée « Le château et les jardins disparus de Bouxwiller »

Musée du Pays de Hanau, le dimanche 19 septembre à 14:30

### Découvrez le vestiges des jardins princiers de Bouxwiller. La visite commencera par l’espace du Musée consacré au château et aux jardins disparus de Bouxwiller. Après la Révolution, le château abandonné de Bouxwiller a servi de carrière de pierre. À l’aide d’une vidéo et d’une maquette, les participants pourront appréhender ce passé prestigieux de Bouxwiller, capitale du comté des Hanau-Lichtenberg, où de beaux jardins à la française avaient été réalisés. La visite se poursuivra à l’extérieur à la découverte des vestiges de cette époque.

Gratuit. Sur inscription.

