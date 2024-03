Visite guidée : le château et la période révolutionnaire Château musée de Dieppe Dieppe, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée : le château et la période révolutionnaire Visite à deux voix autour de l’exposition « Château-Musée 100 ans en commun » Samedi 18 mai, 20h45 Château musée de Dieppe Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:45:00+02:00 – 2024-05-18T21:15:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:45:00+02:00 – 2024-05-18T21:15:00+02:00

Visite à deux voix autour de l’exposition « Château-Musée 100 ans en commun »

Château musée de Dieppe Rue de Chastes, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie 02 35 06 61 99 http://www.dieppe.fr http://www.facebook.com/museededieppe/;https://www.instagram.com/museededieppe/ [{« type »: « email », « value »: « museededieppe@mairie-dieppe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 06 61 99 »}] Perché sur la falaise, le château de Dieppe (XIVe – XXe siècle) est le témoin des fortifications côtières de la Manche. Ses terrasses se visitent gratuitement aux horaires du musée.

Le musée y est installé depuis 1923. Il présente la richesse de l’histoire maritime de la ville et de son port à travers ses objets et ses représentations. Gratuit – de 20h à minuit

© musée de dieppe