Visite guidée : le château en lumière et en musique ! Château-musée de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée : le château en lumière et en musique ! Saint-Germain-de-Livet Samedi 18 mai, 19h00 Château-musée de Saint-Germain-de-Livet Départs des visites à 19h30, 20h30 et 21h30, durée 1h.

Saint-Germain-de-Livet

Le Château en lumière et en musique ! Venez vivre une expérience de visite nocturne, suivie d’un petit interlude de musiques anciennes par l’association Armaen.

Trois départs de visites : 19h30 – 20h30 – 21h30

Durée : 1h

Château-musée de Saint-Germain-de-Livet Château de Saint-Germain-de-Livet, 14100 Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie 02 31 31 00 03 http://www.voiretsavoir.com https://www.facebook.com/P%C3%B4le-Mus%C3%A9al-et-Ecole-dArts-Plastiques-Lisieux-Pays-dAuge-Normandie-1499486123665316/ [{« type »: « email », « value »: « polemuseal@agglo-lisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 62 07 70 »}] Véritable joyau du Pays d’Auge situé à proximité de Lisieux, le Château de Saint-Germain de Livet, classé Monument Historique, est remarquable par son architecture. Entouré de douves, il réunit un manoir à pan de bois de la fin du XVe siècle et une construction en pierre et brique vernissée.

Pré d’Auge, de la fin du XVIe siècle. La salle des offices constitue une étape incontournable dans la découverte du Château, car elle conserve de superbes fresques de la fin du XVIe siècle. La visite du site est prolongée par la découverte du parc fleuri et arboré.

Le Château-Musée, labellisé Musée de France, présente l’ameublement et les collections de la famille Riesener-Pillaut qui a fait don du domaine à la Ville de Lisieux en 1957. Conjuguant mobilier et oeuvres d’art, l’intérieur témoigne du raffinement et de l’art de vivre au XIXe siècle et propose de découvrir le parcours artistique et personnel du peintre Léon Riesener (1808-1878), petit-fils de l’ébéniste Jean-Henri Riesener et cousin d’Eugène Delacroix.

