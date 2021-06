Visite guidée : Le château du Bec et le Temps des Saisons Saint-Martin-du-Bec, 5 août 2021-5 août 2021, Saint-Martin-du-Bec.

Visite guidée : Le château du Bec et le Temps des Saisons 2021-08-05 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-05 18:00:00 18:00:00

Saint-Martin-du-Bec Seine-Maritime Saint-Martin-du-Bec

La visite débutera avec la découverte des extérieurs du château du Bec (à 20 minutes d’Étretat), un remarquable édifice en damier de briques et silex des XVème et XVIIème siècles, situé au milieu de plans d’eau . Vous visiterez les champs et les serres d’Eric Dacher, un jeune agriculteur pédagogue qui vient d’implanter son exploitation face au château. La culture maraîchère respectueuse de l’environnement n’aura plus de secret pour vous.

Le jeudi 5 août de 16h à 18h. Tout public.

Tarif : 8€ par adulte et 5e par enfant (de – 10 ans).

La visite débutera avec la découverte des extérieurs du château du Bec (à 20 minutes d’Étretat), un remarquable édifice en damier de briques et silex des XVème et XVIIème siècles, situé au milieu de plans d’eau . Vous visiterez les champs et les…

La visite débutera avec la découverte des extérieurs du château du Bec (à 20 minutes d’Étretat), un remarquable édifice en damier de briques et silex des XVème et XVIIème siècles, situé au milieu de plans d’eau . Vous visiterez les champs et les…

La visite débutera avec la découverte des extérieurs du château du Bec (à 20 minutes d’Étretat), un remarquable édifice en damier de briques et silex des XVème et XVIIème siècles, situé au milieu de plans d’eau . Vous visiterez les champs et les serres d’Eric Dacher, un jeune agriculteur pédagogue qui vient d’implanter son exploitation face au château. La culture maraîchère respectueuse de l’environnement n’aura plus de secret pour vous.

Le jeudi 5 août de 16h à 18h. Tout public.

Tarif : 8€ par adulte et 5e par enfant (de – 10 ans).