EUR Depuis trois ans, le château de Ceint-d’Eau, aux portes de Figeac, fait l’objet d’un programme complet de restauration et de réhabilitation qui arrive désormais à son terme. Lors des Journées du Patrimoine, en septembre 2021, près de 300 visiteurs ont pu apprécier cette restauration en cours d’achèvement, mais de nombreuses personnes n’avaient pu être reçues à cause de la limitation du nombre et de la taille des groupes.

Devant ce succès, la Ville de Figeac a souhaité proposer au propriétaire du château de Ceint-d’Eau, M. Jean Wagner, de réitérer ces visites guidées le week-end du 27-28 novembre 2021. Ces visites gratuites, sur réservation préalable, seront conduites par des agents du service du patrimoine de Figeac et Grand-Figeac et des guides conférenciers du Pays d’art et d’histoire du Grand-Figeac.

Samedi 27 novembre

10h, 10h30, 11 et 14h30, 15h, 15h30

Dimanche 28 novembre

10h, 10h30, 11h et 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30

RDV parking du château de Ceint-d’Eau.

Sur réservation préalable auprès de l’Office de Tourisme

masque et passe sanitaire obligatoire

Après plusieurs années de restauration, le château de Ceint-d’Eau ouvre exceptionnellement ses portes au public pour des visites guidées gratuites organisées par le service du patrimoine de Figeac et Grand-Figeac. Une invitation à découvrir un joyau du patrimoine figeacois appelé à une nouvelle vie dans le cadre d’une activité privée.

