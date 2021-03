Herbignac Château de Ranrouët Herbignac, Loire-Atlantique Visite guidée “le château à travers les siècles“ Château de Ranrouët Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Suivez le guide et plongez au cœur du Moyen-Âge et de l'histoire du château. A l'ombre des chênes centenaires, voyagez au fil des siècles à la rencontre des imposants vestiges… Découvrez l'histoire du site et de ses seigneurs. ​Sur réservation. La programmation est susceptible d'être annulée en cas d'intempéries et en fonction de la situation sanitaire.

Château de Ranrouët
Rue de Ranrouët 44410 Herbignac
Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-21T15:00:00 2021-04-21T16:00:00;2021-04-22T15:00:00 2021-04-22T16:00:00;2021-04-25T15:00:00 2021-04-25T16:00:00;2021-04-28T15:00:00 2021-04-28T16:00:00;2021-04-29T15:00:00 2021-04-29T16:00:00;2021-05-02T15:00:00 2021-05-02T16:00:00;2021-05-05T15:00:00 2021-05-05T16:00:00;2021-05-06T15:00:00 2021-05-06T16:00:00;2021-05-09T15:00:00 2021-05-09T16:00:00;2021-05-23T15:00:00 2021-05-23T16:00:00;2021-05-30T15:00:00 2021-05-30T16:00:00;2021-06-06T15:00:00 2021-06-06T16:00:00;2021-06-13T15:00:00 2021-06-13T16:00:00;2021-06-20T15:00:00 2021-06-20T16:00:00;2021-06-27T15:00:00 2021-06-27T16:00:00

