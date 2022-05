Visite guidée Le charme des villas balnéaires Rendez-vous devant l’ Hotel de ville Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Visite guidée Le charme des villas balnéaires
Rendez-vous devant l' Hotel de ville, 5 juillet 2022, Le pouliguen.

du mardi 5 juillet au mardi 30 août

L’association du Pouliguen “Les Greniers de la Mémoire” vous propose une visite guidée sur les villas de Penchâteau en longeant le rivage à marée basse. Rendez-vous devant l’hotel de ville (façade rue). Se munir de chaussures ne craignant pas l’eau de mer. Payant à partir de 8 ans. Renseignements auprès de l’office de tourisme au 02 40 24 34 44 ou bien auprès de l’association “Les Greniers de la Mémoire” au 02 40 15 02 48.

1 personne: 5, Enfant: 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-05T14:30:00 2022-07-05T00:30:00;2022-07-12T10:00:00 2022-07-12T20:00:00;2022-07-19T14:30:00 2022-07-19T00:30:00;2022-07-26T10:00:00 2022-07-26T20:00:00;2022-08-02T14:30:00 2022-08-02T00:30:00;2022-08-09T10:00:00 2022-08-09T20:00:00;2022-08-16T14:30:00 2022-08-16T00:30:00;2022-08-23T10:00:00 2022-08-23T20:00:00;2022-08-30T14:30:00 2022-08-30T00:30:00

