Le Pouliguen Loire-Atlantique L’association du Pouliguen « Les Greniers de la Mémoire » vous propose une visite guidée sur les villas de Penchâteau en longeant le rivage à marée basse.

Rendez-vous devant l’hotel de ville (façade rue).

Se munir de chaussures ne craignant pas l’eau de mer.

