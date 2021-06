Harfleur Harfleur Harfleur, Seine-Maritime Visite guidée : Le champ des comestibles Harfleur Harfleur Catégories d’évènement: Harfleur

Harfleur Seine-Maritime Harfleur Après trois années en tant que jeune pousse sur l’espace-test maraîcher de la Communauté urbaine, Gladys Boudehen s’est installée en 2019. Sa production bio de fleurs comestibles et de légumes rares lui a permis d’intégrer le Collègue culinaire de France. Après la visite des serres, retour dans le corps de ferme en brique et silex où vous rencontrerez également les ânes normands (une race en voie d’extinction) élevés par Emmanuel, le mari de Gladys. Le vendredi 9 juillet de 16h30 à 17h45. Tout public

Tarif : 5€ par adulte et 3€ par enfant (- de 10 ans).

Tarif : 5€ par adulte et 3€ par enfant (- de 10 ans).

