Visite guidée Le centre historique de Châteaudun Châteaudun, jeudi 25 avril 2024.

Cette visite permet de découvrir le centre historique de Châteaudun et l’histoire de la ville tout en admirant les plus beaux monuments classés ou inscrits. Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Le parcours commence dans la ville nouvelle reconstruite au XVIIIe siècle puis nous emmène progressivement vers les rues médiévales. Le château est commenté depuis l’extérieur puis le parcours s’achève par la visite de l’ancienne église abbatiale de la Madeleine, le plus grand édifice religieux de la ville bâti au XIIe siècle. Le circuit permet également de découvrir les évènements majeurs de l’histoire de la ville comme le terrible incendie de 1723 et la bataille du 18 octobre 1870 pendant la guerre franco-allemande

Réservations à l’Office de Tourisme. 33 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 17:00:00

fin : 2024-04-25 18:30:00

1 rue de Luynes

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire officedetourisme@mairie-chateaudun.fr

