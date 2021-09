Foix Le Castella de Labarre Ariège, Foix Visite guidée Le Castella de Labarre Foix Catégories d’évènement: Ariège

Les journées du patrimoine 2021 Cette année à nouveau les membres de l’association des amis du Castella de Labarre ont choisi de recevoir le public sur le site à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Des visites seront assurées dans l’après-midi des samedi 18 et dimanche 19 septembre à raison de trois visites chaque après-midi. Morphologie du site et accessibilité Le Castella de Labarre est un site de hauteur, mais de faible hauteur néanmoins (441 mètres en moyenne au haut de la plate-forme sommitale). Il surplombe le hameau de Labarre mais le dénivelé est de moins de 70 mètres entre les deux sites. La distance à parcourir est également modérée (moins de 800 mètres). Le chemin d’accès, piétonnier, est très praticable mais, de fait, pentu. Accès au départ du sentier Le chemin permettant d’accèder au Castella de Labarre s’ouvre au-côté de l’église de Labarre, en rive droite donc du cours de l’Alses. Depuis le bas de la rue Albert Camus et ses espaces de stationnement, l’église de Labarre est quant à elle accessible par le petit pont enjambant le cours d’eau. Le chemin est balisé (balises peintes de couleur jaune). Des panneaux de présentation sont installés au départ du chemin et un panneau présente succinctement l’historique du Castella sur le site même.

L’accès au site est libre – pas de pass sanitaire requis. Les visites étant des visites de groupe le port de masques sera néanmoins imposé. Le port de bonnes chaussures est recommandé ainsi que l’usage d’un ou de deux bâton(s) de marche.

Accueil du public et visites commentées au Castella de Labarre à Foix (Ariège), site castral médiéval. En cours d’étude ce site a été l’objet d’une nouvelle opération archéologique en 2021. Le Castella de Labarre Rue Albert Camus, 09000 Foix Foix Tournac Ariège

