Saint-Clair-de-Halouze Orne Saint-Clair-de-Halouze « Pénétrons ensemble l’univers des « gueules rouges » qui extrayaient le minerai de fer à la dynamite… dans le noir, la poussière et le danger permanent, à près de 400 m sous terre ! La visite guidée vous immerge dans



michael.herbulot@interlude-mediationdupatrimoine.fr +33 6 37 89 64 62



