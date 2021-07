Saint-Denis Musée d'art et d'histoire Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Visite guidée « Le Carmel » Musée d’art et d’histoire Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Aménagé dans un ancien couvent de carmélites du XVIIe siècle, le musée de Saint-Denis porte toujours la trace de ce passé dans ses murs. Les souvenirs des nonnes vous seront dévoilés, notamment ceux de Louise de France, dernière fille du roi Louis XV qui est entrée au Carmel de Saint-Denis en 1770 et l’a sauvé de la faillite.

Musée d'art et d'histoire 22 bis rue Gabriel-Péri 93200 Saint-Denis

