Royan Palais des Congrès Royan VISITE GUIDÉE Le Brésil à Royan Palais des Congrès Royan Catégorie d’évènement: Royan

VISITE GUIDÉE Le Brésil à Royan Palais des Congrès, 25 avril 2021-25 avril 2021, Royan. VISITE GUIDÉE Le Brésil à Royan

Palais des Congrès, le dimanche 25 avril à 14:30

Sensibles à l’architecture brésilienne des années 1940, les architectes de la reconstruction ont inventé des solutions propres à Royan, en « tropicalisant » les conceptions modernes de le Corbusier. Le souffle du Brésil se fait sentir dans l’utilisation des formes courbes, de couleurs vives, ou dans la relation intérieur/extérieur, avec la mise en œuvre de terrasses, de loggias, de brise-soleil ou de claustras.

RDV Palais des Congrès, côté mer

Tarifs : 6,50 €, 4,10 € / Réservation obligatoire

Le souffle du Brésil se fait sentir… Palais des Congrès Façade de Foncillon, Royan Royan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-25T14:30:00 2021-04-25T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Royan Autres Lieu Palais des Congrès Adresse Façade de Foncillon, Royan Ville Royan