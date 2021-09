Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Visite guidée “Le bijou régional, une spécialité niortaise” Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Visite guidée "Le bijou régional, une spécialité niortaise" 2021-09-18 – 2021-09-19 Musée Bernard d'Agesci 26 avenue de Limoges

Profitez du dernier week-end de l'exposition pour découvrir le bijou régional et la production niortaise au XIXè s. Gratuit sur inscription. Accessible aux personnes à mobilité réduite. +33 5 49 78 72 00

Lieu Niort Adresse Musée Bernard d'Agesci 26 avenue de Limoges Ville Niort