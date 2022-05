Visite guidée – Le bestiaire royal Château de Fontainebleau,Cour d’Honneur – kiosque Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Château de Fontainebleau, Cour d’Honneur – kiosque

Animaux réels ou fantastiques se nichent dans les décors du château, en écho aux récits mythologiques ou aux chasses des souverains dans la forêt giboyeuse. Jeune public

Gratuit, réservation sur place au kiosque Cour d’Honneur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:15:00 2022-06-03T11:15:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T15:00:00;2022-06-03T15:15:00 2022-06-03T16:15:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:00:00;2022-06-04T11:15:00 2022-06-04T12:15:00;2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T14:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T11:00:00;2022-06-05T11:30:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T16:30:00

