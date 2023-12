Visite guidée le bel automne de l’Arboretum de Paris Arboretum de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 10h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de la semaine de l’arbre à Paris,

le jardin botanique de Paris vous propose une visite guidée de l’arboretum en compagnie d’une jardinière, pour découvrir le jardin au couleurs d’automne, au sein de la collection des arbres du jardin. L’arboretum de Paris, est l’un des quatre sites du jardin botanique de la ville de Paris. Ce jardin est dédié à la conservation d’une collection d’arbres. Grace à la gestion différenciée pratiquée dans ce jardin, c’est également un refuge de biodiversité. Arboretum de Paris 50, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/pages/le-jardin-botanique-de-paris-3539 https://www.facebook.com/jardinbotaniquedeparis/ https://www.facebook.com/jardinbotaniquedeparis/

