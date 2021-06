Menton Musée du Bastion Jean Cocteau,Quai Napoléon III Alpes-Maritimes, Menton Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau Musée du Bastion Jean Cocteau,Quai Napoléon III Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

du lundi 12 juillet au lundi 30 août

L’ancien fortin militaire, construit sous le règne du Prince Honoré II, afin de prévenir les incursions barbaresques, est investi dans les années 60 par l’artiste Jean Cocteau. Le prince des poètes y réalise son musée testament…

tarif : 3€ ; sur inscription obligatoire au service du Patrimoine : 04 89 81 52 70

2021-07-12T14:30:00 2021-07-12T15:15:00;2021-07-19T14:30:00 2021-07-19T15:15:00;2021-07-26T14:30:00 2021-07-26T15:15:00;2021-08-02T14:30:00 2021-08-02T15:15:00;2021-08-09T14:30:00 2021-08-09T15:15:00;2021-08-16T14:30:00 2021-08-16T15:15:00;2021-08-23T14:30:00 2021-08-23T15:15:00;2021-08-30T14:30:00 2021-08-30T15:15:00

