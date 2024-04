Visite guidée Le bac du Hode, site stratégique de la seconde guerre mondiale Saint-Vigor-d’Ymonville, samedi 25 mai 2024.

Visite guidée Le bac du Hode, site stratégique de la seconde guerre mondiale Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

La réserve naturelle de l’estuaire de la Seine abrite les restes de l’embarcadère du bac du Hode.

Dernier franchissement de la Seine avant l’embouchure, le site a vécu en juin 1940 son épisode le plus tragique lors de l’exode de très nombreux Havrais sous les bombardements ennemis. Il fut ensuite un point de passage fortifié par l’armée allemande jusqu’à la Libération, comme en témoignent encore deux blockhaus autrefois équipés de canons anti-aériens. Roger Soulieux, de l’Association Le Havre Histoire et Patrimoine, spécialiste de cette période historique et la Maison de l’Estuaire vous proposent de vous replonger dans l’histoire de ce bac à l’occasion d’une balade au fil de l’ancienne estacade.

Rendez-vous au parking du Sentier du marais du Hode, à Saint-Vigor-d’Ymonville.

A partir de 7 ans Durée 2h

Prévoir chaussures de terrain.

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:30:00

fin : 2024-05-25

Parking du Sentier du marais du Hode

Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie communication@maisondelestuaire.org

