Saint-Martin-d'Ablois Maison de champagne Michel Hatat Marne, Saint-Martin-d'Ablois Visite guidée : « L’authenticité et l’intelligence collective du Champagne » Maison de champagne Michel Hatat Saint-Martin-d'Ablois Catégories d’évènement: Marne

Saint-Martin-d'Ablois

Visite guidée : « L’authenticité et l’intelligence collective du Champagne » Maison de champagne Michel Hatat, 18 septembre 2021, Saint-Martin-d'Ablois. Visite guidée : « L’authenticité et l’intelligence collective du Champagne »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de champagne Michel Hatat

### Venez découvrir une petite exploitation champenoise pérennisée par trois familles en s’appuyant sur la coopération et l’esprit collectif. Détail du programme : * Accueil : histoire de la famille, rôle de la coopération pour les petits viticulteurs. * Visite des vignes (HVE) avec biscuits roses, thé ou café. * Retour à la propriété : explications de la phase finale de la champagnisation dans le cellier (personnalité du champagne). * Caveau des arômes (faites travailler votre cerveau droit !). * Dégustation dans le petit caveau et son bulloir (enchantement et rêve).

50€, 30€ pour les moins de 18 ans (pas de dégustation de champagne). Sur inscription : maximum 15 personnes par visite. Prévoir chaussures de marche.

Venez découvrir une petite exploitation champenoise pérennisée par trois familles en s’appuyant sur la coopération et l’esprit collectif. Maison de champagne Michel Hatat 4 Place du Général de Gaulle, 51530 Saint-Martin-d’Ablois Saint-Martin-d’Ablois Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Saint-Martin-d'Ablois Autres Lieu Maison de champagne Michel Hatat Adresse 4 Place du Général de Gaulle, 51530 Saint-Martin-d'Ablois Ville Saint-Martin-d'Ablois lieuville Maison de champagne Michel Hatat Saint-Martin-d'Ablois