L’Association Aristide Bergès fête ses 25ans ! ———————————————- – 25 années consacrées à la sauvegarde et à la mise en valeur d’un patrimoine exceptionnel, l’ancienne papeterie Bergès, située sur la commune de Lorp-Sentaraille (Ariège). – 25 années d’actions menées sans relâche et avec tenacité pour sauver ce qui aurait pu deveir une friche industrielle vouée à l’abandon et à la destruction, transformée, grâce à l’Association, en un lieu de culture qui connait désormais une seconde vie. L’Association a créé le musée Aristide Bergès, musée du papier, des arts graphiques et de l’imprimerie qui s’impose actuellement comme le centre de transmission des savoir-faire, des techniques et des créations de l’univers du papier. Est évoqué l’histoire de la filière papetière au XIXème et au XXème siècles en Couserans à travers une dynastie de maître-papetiers, les Bergès, toujours à la pointee de l’innovation, acteurs esssentiels du territoire, de même que l’on y découvre le rôle important joué par Aristide Bergès, « le père de la houille blanche », reconnu par ses inventions qui ont révolutionné la fabrication industrielle du papier.

L’Association Aristide Bergès fête ses 25 ans ! 1996/2021…. consacrés à la conservation et à la mise en valeur d’un patrimoine papetier industriel unique en Europe.

