Visite guidée : L’art funéraire Montivilliers, 1 mai 2022, Montivilliers.

2022-05-01 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-01

Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers

Les dimanches du patrimoine – Proposé par le service Patrimoine de la Ville de Montivilliers.

Que ce soit des symboles et allégories funéraires ou bien des signes de reconnaissance évoquant le défunt, les décors présents su les pierres tombales et monuments funéraires anciens sont de véritables œuvres d’art. Ils sont également une source de la perception de la mort et les aspirations des défunts. L’aître de Brisgaret et le cimetière protestant en présentent des exemples remarquables.

Rendez-vous devant l’église abbatiale de Montivilliers.

Réservation obligatoire.

+33 2 35 30 96 66 https://www.ville-montivilliers.fr/

Montivilliers

