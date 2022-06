Visite guidée – L’art déco au Touquet-Paris-Plage

Visite guidée – L’art déco au Touquet-Paris-Plage, 23 juillet 2022, . Visite guidée – L’art déco au Touquet-Paris-Plage

2022-07-23 – 2022-07-23 Samedi 23 juillet 2022 – 14h30 Pendant les Années Folles, Le Touquet est considéré comme l’une des plus belles stations balnéaires d’Europe et les architectes s’en donnent à coeur joie : lignes géométriques, inspiration cubiste,

audace des formes sont les maîtres-mots de l’Art Déco. Partez à la découverte de ces chefs d’oeuvres d’architecture. 2h à vélo

Jauge limitée

8€/adulte ; 4€/enfant de 12 à 18 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans ; 20€/2 adultes-2 enfants

Rendez-vous au Palais des Congrès, place de l’Hermitage

Sur réservation au 03 21 06 72 00

Prévoir un vélo

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co patrimoine@letouquet.com +33 3 21 06 72 00 https://tinyurl.com/yh6wd8c2 Samedi 23 juillet 2022 – 14h30 Pendant les Années Folles, Le Touquet est considéré comme l’une des plus belles stations balnéaires d’Europe et les architectes s’en donnent à coeur joie : lignes géométriques, inspiration cubiste,

audace des formes sont les maîtres-mots de l’Art Déco. Partez à la découverte de ces chefs d’oeuvres d’architecture. 2h à vélo

Jauge limitée

8€/adulte ; 4€/enfant de 12 à 18 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans ; 20€/2 adultes-2 enfants

Rendez-vous au Palais des Congrès, place de l’Hermitage

Sur réservation au 03 21 06 72 00

Prévoir un vélo

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville