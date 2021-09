Chauny Musée municipal de Chauny Aisne, Chauny Visite guidée l’arrivée du train en gare de Chauny Musée municipal de Chauny Chauny Catégories d’évènement: Aisne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée municipal de Chauny

La visite vous conduira à un voyage dans le temps pour découvrir l’histoire de la gare et le rôle qu’elle a joué sur l’évolution du quartier Le rendez-vous se fera Place de la Gare

sur inscription

à la découverte de l’histoire de la gare et de son quartier Musée municipal de Chauny 28 rue de la paix – 02300 Chauny Chauny Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

