Inaugurée en 1905, la succursale de la Banque de France, située sur la place de La Liberté, fait figure de prospérité à une époque où l’industrie textile est à son apogée. Fermée depuis 2016 et actuellement propriété de l’Etablissement Public Foncier du Nord-Pas de Calais, le bâtiment va accueillir une occupation temporaire dans les prochains mois. Nous vous invitons à venir découvrir ce lieu jusqu’à présent inaccessible ou mystérieux… Durée de la visite : 1h30 Dates de visite : Le 26 juin, 10 juillet et 28 août à 10h30 Le 16 juillet et 20 août à 18h.

Tarifs : 8 € / 6,50 € / gratuit

