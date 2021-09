Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Visite guidée : L’alpinisme, avec ou sans guide ?! Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Visite guidée : L'alpinisme, avec ou sans guide ?! 2021-09-17 16:30:00 – 2021-09-17 18:00:00 Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins
Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

La montagne est le siège du sublime, l'alpinisme est un des moyens de l'atteindre et les guides sont les passeurs vers cet idéal. Mais se faire guider est-il indispensable ? Plongez dans ce débat historique tout en découvrant l'exposition. accueilmmp@ccvcmb.fr +33 4 50 54 78 55 http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/index.php/culture/horaires-informations-musees.html

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville 45.9246#6.87072