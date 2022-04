Visite guidée : L’abbaye Saint-Colomban, une histoire millénaire, 28 avril 2022, .

Visite guidée : L’abbaye Saint-Colomban, une histoire millénaire

2022-04-28 – 2022-04-28

Retracez la fascinante histoire de l’abbaye de Luxeuil, l’un des centres du monachisme de l’Occident médiéval. Vous pénétrerez dans la basilique, le cloître et la cour d’honneur et pourrez admirer les façades du palais abbatial et des autres bâtiments qui la composaient.

À 15h, rendez-vous Office de Tourisme. Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41.

Distance : 0,5 km. Durée : 90 min.

Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée.

