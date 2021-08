Saint-Sever Saint-Sever 40500, Saint-Sever Visite guidée “l’abbatiale à l’envers et vue d’en haut” Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: 40500

Plongez au cœur du fabuleux destin de l'abbaye de Saint-Sever, sous un angle… inattendu. Équipé d'un miroir, vous découvrirez son architecture unique et profiterez d'une vue imprenable depuis son clocher (plus de 100 marches). De 2 à 9 personnes sur réservation.

+33 5 58 76 34 64

