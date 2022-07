Visite Guidée Labastide-d’Armagnac Labastide-d'Armagnac Catégories d’évènement: Labastide-d'Armagnac

Visite Guidée

Labastide-d'Armagnac, 28 juillet 2022

2022-07-28 11:00:00

Landes Labastide-d’Armagnac EUR 4 Vous voulez en savoir plus sur les secrets conservés dans les vieilles pierres de cette jolie bastide, notre guide vous propose 1h30 de découverte. L’Histoire y rencontre alors les petites anecdotes et la visite devient vite un moment culturel plaisant pour toute la famille.

Vous voulez en savoir plus sur les secrets conservés dans les vieilles pierres de cette jolie bastide, notre guide vous propose 1h30 de découverte. L'Histoire y rencontre alors les petites anecdotes et la visite devient vite un moment culturel plaisant pour toute la famille.

Les départs de visite se font sur réservation sous réserve d'un minimum de 10 participants.

+33 5 58 03 40 31

