Visite guidée – La visite enfantine Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: 64400

Oloron-Sainte-Marie

Visite guidée – La visite enfantine Oloron-Sainte-Marie, 9 août 2022, Oloron-Sainte-Marie. Visite guidée – La visite enfantine Oloron-Sainte-Marie

2022-08-09 – 2022-08-09

Oloron-Sainte-Marie 64400 EUR 0 0 Cette année, Quartiers d’été vous propose une journée dédiée aux enfants au Parc Pommé. Quoi de mieux qu’une visite enfantine pour découvrir les lieux. En compagnie de Virginie, venez découvrir à petits pas et en famille ce parc naturel en entrée de ville.

Sur inscription. Cette année, Quartiers d’été vous propose une journée dédiée aux enfants au Parc Pommé. Quoi de mieux qu’une visite enfantine pour découvrir les lieux. En compagnie de Virginie, venez découvrir à petits pas et en famille ce parc naturel en entrée de ville.

Sur inscription. Cette année, Quartiers d’été vous propose une journée dédiée aux enfants au Parc Pommé. Quoi de mieux qu’une visite enfantine pour découvrir les lieux. En compagnie de Virginie, venez découvrir à petits pas et en famille ce parc naturel en entrée de ville.

Sur inscription. Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: 64400, Oloron-Sainte-Marie Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Oloron-Sainte-Marie Departement 64400

Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oloron-sainte-marie/

Visite guidée – La visite enfantine Oloron-Sainte-Marie 2022-08-09 was last modified: by Visite guidée – La visite enfantine Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 9 août 2022 64400 Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie 64400