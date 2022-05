[VISITE GUIDÉE] La Villa du Temps retrouvé en famille

[VISITE GUIDÉE] La Villa du Temps retrouvé en famille, 7 août 2022, . [VISITE GUIDÉE] La Villa du Temps retrouvé en famille

2022-08-07 11:30:00 – 2022-08-07 12:30:00 Partez à la découverte des expositions de la Villa et partagez l’histoire de la Belle Époque avec votre enfant, grâce à une visite guidée ludique et adaptée aux familles. Dès 6 ans. (Inscription obligatoire) Partez à la découverte des expositions de la Villa et partagez l’histoire de la Belle Époque avec votre enfant, grâce à une visite guidée ludique et adaptée aux familles. Dès 6 ans. (Inscription obligatoire) Partez à la découverte des expositions de la Villa et partagez l’histoire de la Belle Époque avec votre enfant, grâce à une visite guidée ludique et adaptée aux familles. Dès 6 ans. (Inscription obligatoire) dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville