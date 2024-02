Visite guidée « La vie quotidienne au Moyen-Age » Alençon, mercredi 28 février 2024.

Plongez-vous dans l’univers des princesses et des chevaliers et vivez le quotidien des hommes et des femmes à l’époque du Moyen-âge. Qui étaient-ils ? Que mangeaient-ils ? Où vivaient-ils ?

Visite destinée aux enfants de 6 à 12 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:00:00

fin : 2024-02-28 16:00:00

Place de la Magdeleine

Alençon 61000 Orne Normandie contact@visitalencon.com

