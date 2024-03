Visite guidée la « vie-phone » des étangs Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse, jeudi 18 avril 2024.

Visite guidée la « vie-phone » des étangs Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse Landes

Thème La vie-phone des étangs

Dans les alentours de l’étang Blanc, l’étang d’Hardy et l’étang Noir, venez écoutez et découvrir les oiseaux présents sur notre territoire et leurs différents habitats.

A l’écoute de leurs chants, alerte sur leurs cris et indices de présence, et observateur sur leurs critères de reconnaissance pour voler de vos propres ailes dans le monde de l’ornithologie.

Horaires 8h30 à 11h.

Tarifs 4€ adulte ; 3€ de 6 à 16 ans ; gratuit pour les 6 ans.

Nombre de place limité.

RDV Maison d’accueil de la Réserve.

Inscription obligatoire auprès de la Réserve Naturelle au 05 58 72 85 76 ou animation.rn.etangnoir@gmail.com .

Début : 2024-04-18 08:30:00

fin : 2024-04-18 11:00:00

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine animation.rn.etangnoir@gmail.com

