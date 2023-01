Visite guidée : La vie monastique Montivilliers Montivilliers Catégories d’Évènement: Montivilliers

Visite guidée : La vie monastique Montivilliers, 2 avril 2023, Montivilliers . Visite guidée : La vie monastique Place François Mitterrand Montivilliers Seine-Maritime

2023-04-02 – 2023-04-02 Montivilliers

Seine-Maritime Les dimanches du patrimoine – Proposé par le service Patrimoine de la Ville de Montivilliers. La vie des religieuses de l’abbaye de Montivilliers se révèle tout au long de la visite dans les anciens bâtiments monastiques encore existants ais également des vestiges à proximité : l’infirmerie avec son pignon en pierre et sa belle fenêtre gothique, le mur d’enceinte… Des religieuses issues de la noblesse normande mais aussi de la paysannerie y ont vécu pieusement sous la règle de Saint-Benoît depuis la fondation en 684 jusqu’en 1792. Leur vie à l’écart du monde est source d’interrogations et de légendes. Réservation obligatoire.

Durée : 1h30. +33 2 35 30 96 66 https://abbaye-montivilliers.fr/ Montivilliers

