Visite guidée « La vie de château » Musée des Traditions et Arts Normands Martainville-Épreville Catégories d’évènement: Martainville-Épreville

Seine-Maritime

Visite guidée « La vie de château » Musée des Traditions et Arts Normands, 14 mai 2022, Martainville-Épreville. Visite guidée « La vie de château »

le samedi 14 mai à Musée des Traditions et Arts Normands

A l’occasion de la Nuit des musées, venez découvrir le musée en visites guidées insolites à la chandelle !

Gratuit

Visite guidée insolite à la chandelle à travers les collections permanentes du musée ! Musée des Traditions et Arts Normands Château de Martainville RN 31, 76116 Martainville-Epreville Martainville-Épreville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:30:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Martainville-Épreville, Seine-Maritime Autres Lieu Musée des Traditions et Arts Normands Adresse Château de Martainville RN 31, 76116 Martainville-Epreville Ville Martainville-Épreville lieuville Musée des Traditions et Arts Normands Martainville-Épreville Departement Seine-Maritime

Musée des Traditions et Arts Normands Martainville-Épreville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martainville-epreville/

Visite guidée « La vie de château » Musée des Traditions et Arts Normands 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée « La vie de château » Musée des Traditions et Arts Normands Musée des Traditions et Arts Normands 14 mai 2022 Martainville-Épreville Musée des Traditions et Arts Normands Martainville-Épreville

Martainville-Épreville Seine-Maritime