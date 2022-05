Visite guidée – La Vallée de l’Amitié Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: 35800

Saint-Lunaire

Visite guidée – La Vallée de l'Amitié Saint-Lunaire, 8 septembre 2022, Saint-Lunaire. Visite guidée – La Vallée de l'Amitié Parking du Marais Impasse du Clos du Marais Saint-Lunaire

2022-09-08 – 2022-09-08 Parking du Marais Impasse du Clos du Marais

Saint-Lunaire 35800 Le fleuve Crévelin a rythmé le quotidien de Saint-Lunaire. Au fil de l’eau, vers la vallée de l’Amitié, nous partagerons aussi l’aventure fabuleuse de la famille Ruhnau. Une visite inoubliable portée par le thème du #TourismeDurable. Durée : 1h30 Tarif plein : 6 €

Tarif réduit (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima sociaux, PMR) : 4 €

Gratuit – 7 ans Un justificatif du tarif réduit ou gratuit vous sera demandé à l’entrée de la visite. Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com. Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. Programme susceptible d’évolution en fonction des mesures gouvernementales.

