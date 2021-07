Sorbs Hameau du Camp d'Alton Hérault, Sorbs Visite guidée « La Vallée de la Virenque et ses deux sources » Hameau du Camp d’Alton Sorbs Catégories d’évènement: Hérault

Sorbs

Visite guidée « La Vallée de la Virenque et ses deux sources » Hameau du Camp d’Alton, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Sorbs. Visite guidée « La Vallée de la Virenque et ses deux sources »

Hameau du Camp d’Alton, le dimanche 19 septembre à 15:00

**Remontez la vallée sèche de la Virenque à partir du hameau du Camp d’Alton pour découvrir deux sources : la source du Théron et celle de Font Mainoux.** _Cette balade comporte peu de dénivelés. Elle nécessite toutefois d’être muni de bonnes chaussures et de se pourvoir d’une gourde d’eau fraîche._ _Réservation conseillée._

Départ au Hameau du Camp d’Alton, prévoir de quoi s’hydrater, réservation conseillée

Partez à la découverte des sources du village de Sorbs ! Hameau du Camp d’Alton Camp d’Alton, 34520, Sorbs Sorbs Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sorbs Étiquettes évènement : Autres Lieu Hameau du Camp d'Alton Adresse Camp d'Alton, 34520, Sorbs Ville Sorbs lieuville Hameau du Camp d'Alton Sorbs