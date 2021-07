Rieux-Volvestre La Tourasse Haute-Garonne, Rieux-Volvestre Visite guidée La Tourasse Rieux-Volvestre Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Tourasse

De maison noble, elle devint prison puis théâtre à l’italienne et cache dans son histoire des évènements historiques fabuleux. Partez à la découverte des secrets de ce bâtiment majestueux.

Sur réservation uniquement

La Tourasse Rue de Salles, 31310 Rieux-Volvestre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

