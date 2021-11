Tours Tours Indre-et-Loire, Tours Visite Guidée La Tour Charlemagne, Belvédère sur la ville Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2021-11-15 16:30:00 – 2021-12-18 17:30:00

Tours Indre-et-Loire 6 EUR 6 Accompagné d’un guide-conférencier, découvrez la Tour Charlemagne et son belvédère qui offre une vue exceptionnelle.

La Tour Charlemagne surmontait autrefois le bras nord du transept de la collégiale médiévale dédiée à saint Martin, détruite entre 1789 et 1802. Accompagné d'un guide-conférencier, découvrez la Tour Charlemagne et son belvédère qui offre une vue exceptionnelle. Pour toute visite exclusive « en Famille & entre Amis », un forfait de 79€ s'appliquera (dans la limite de 8 personnes maximum). animation-patrimoine@ville-tours.fr +33 2 47 21 61 88 https://www.tours.fr/services-infos-pratiques/759-visites-de-la-tour-charlemagne.htm

La Tour Charlemagne surmontait autrefois le bras nord du transept de la collégiale médiévale dédiée à saint Martin, détruite entre 1789 et 1802. ©Tours Val de Loire

