Indre-et-Loire 3 EUR 3 6 Accompagné d’un guide-conférencier, découvrez la Tour Charlemagne et son belvédère qui offre une vue exceptionnelle.

La Tour Charlemagne surmontait autrefois le bras nord du transept de la collégiale médiévale dédiée à Saint Martin, détruite entre 1789 et 1802. Nous attirons votre attention sur le fait que cette visite n’est pas recommandée pour les jeunes enfants de moins de 3 ans, les personnes ayant des problèmes cardiaques, les personnes ayant le vertige, les femmes enceintes. Attention, 248 marches. Tenue et chaussures adaptées.

Accompagné d'un guide-conférencier, découvrez la Tour Charlemagne et son belvédère qui offre une vue exceptionnelle.

La Tour Charlemagne surmontait autrefois le bras nord du transept de la collégiale médiévale dédiée à Saint Martin, détruite entre 1789 et 1802.

