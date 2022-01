Visite guidée – La tissuthèque du Musée La Piscine La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Visite guidée – La tissuthèque du Musée La Piscine La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent, 28 janvier 2022, Roubaix. Visite guidée – La tissuthèque du Musée La Piscine

La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent, le vendredi 28 janvier à 18:30

**Durée 1h** À l’occasion des 20 ans de La Piscine, pénétrez exceptionnellement dans la tissuthèque du musée pour connaître les secrets de sa collection textile. En compagnie de la responsable de la tissuthèque, profitez de cette occasion unique pour découvrir l’étendue de ce fonds et comprendre ses conditions de conservation et de restauration. **Rendez-vous au Musée La Piscine, 23 rue de l’Espérance, Roubaix.**

Gratuit. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Roubaix.

Visitez exceptionnellement la tissuthèque du Musée La Piscine en compagnie de sa responsable. Découvrez l’étendue de ce fonds ainsi que ses conditions de conservation et de restauration. La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T18:30:00 2022-01-28T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André Diligent Adresse 23 rue de l'Espérance, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André Diligent Roubaix Departement Nord

La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André Diligent Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Visite guidée – La tissuthèque du Musée La Piscine La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent 2022-01-28 was last modified: by Visite guidée – La tissuthèque du Musée La Piscine La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André Diligent 28 janvier 2022 La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André Diligent Roubaix roubaix

Roubaix Nord