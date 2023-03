VISITE GUIDÉE – LA TAMARISSIÈRE, UN ÉCRIN UNIQUE Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault

VISITE GUIDÉE – LA TAMARISSIÈRE, UN ÉCRIN UNIQUE, 13 mai 2023, Agde . VISITE GUIDÉE – LA TAMARISSIÈRE, UN ÉCRIN UNIQUE quai Théophile Cornu Agde Hérault

2023-05-13 09:30:00 – 2023-05-13 Agde

Hérault Située rive droite de l’embouchure du fleuve Hérault, la Tamarissière s’est construite comme un hameau unique à bien des égards. Un patrimoine pluriel alliant, un lieu de villégiature aves ses villas «Belle Époque» en bord de fleuve, une pinède plantée au XVIIIe s. pour protéger le cordon dunaire, un passé défensif avec son fortin oublié et ses bunkers. Découvrez avec Arnaud, guide conférencier et David président de l’association «Agde-Histoire 39-45» la singularité de cette localité.

>Gratuit sur réservation

>Prévoir chaussures adaptées

>Belvédère de la Tamarissière, quai Théophile Cornu, 34300 LA TAMARISSIERE #ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI La Tamarissière s’est construite comme un hameau unique à bien des égards. Un patrimoine pluriel alliant, un lieu de villégiature aves ses villas «Belle Époque» en bord de fleuve, une pinède plantée au XVIIIe s. pour protéger le cordon dunaire, un passé défensif avec son fortin oublié et ses bunkers. Agde

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse quai Théophile Cornu Agde Hérault Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde /

VISITE GUIDÉE – LA TAMARISSIÈRE, UN ÉCRIN UNIQUE 2023-05-13 was last modified: by VISITE GUIDÉE – LA TAMARISSIÈRE, UN ÉCRIN UNIQUE Agde 13 mai 2023 Agde Hérault quai Théophile Cornu Agde Hérault

Agde Hérault