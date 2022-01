VISITE GUIDÉE : La synagogue Synagogue de Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Comme sortie d’un rêve orientaliste au bord du Doubs, elle est aussi un lieu de vie, avec ses rites qu’un membre de la communauté israélite vous fera découvrir. Gratuit Pass-sanitaire obligatoire (ou pass-vaccinal selon loi en vigueur) Durée : 1h30 RDV devant la synagogue (23 quai de Strasbourg) Inscription dans la limite des places disponibles (20 personnes maximum), sur réservation au 03 81 41 53 65 ou via [[https://my.weezevent.com/visite-guidee-la-synagogue](https://my.weezevent.com/visite-guidee-la-synagogue)](https://my.weezevent.com/visite-guidee-la-synagogue)

Ouverture, spécialement pour vous, d’un lieu hors du temps : la synagogue du XIXe siècle. Synagogue de Besançon 23 quai de Strasbourg 25000 Besançon Besançon Battant Doubs

