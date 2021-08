Dieulefit Place de la Gare Dieulefit, Drôme Visite guidée “La santé à Dieulefit”, visite du patrimoine naturel et bâti. Place de la Gare Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Place de la Gare, le samedi 18 septembre à 15:00

Au gré d’une visite du patrimoine naturel et bâti, le guide vous exposera tous ses secrets sur le climat, les savoir-faire en matière de santé, l’accueil de la population. Mais pas que : la visite débutera par la gare du petit train du picodon, et surprise : quelques exercices de santé, une collation-tisane et la visite de l’exposition “les trois fondateurs du climatisme” sont au programme. Visite originale, à faire en famille. [Vidéo Secrets de Terroir](https://www.youtube.com/watch?v=bEFbf7wB7K0)

20 places maximum. Bonnes chaussures et eau à prévoir.

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

