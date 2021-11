Menton Salle des Mariages Jean Cocteau Alpes-Maritimes, Menton Visite guidée : la salle des Mariages de Jean Cocteau Salle des Mariages Jean Cocteau Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Visite guidée : la salle des Mariages de Jean Cocteau Salle des Mariages Jean Cocteau, 3 septembre 2020, Menton. Visite guidée : la salle des Mariages de Jean Cocteau

du jeudi 3 septembre 2020 au jeudi 30 décembre à Salle des Mariages Jean Cocteau

Cocteau considérant que le mariage civil manquait de faste, il s’attache à lui donner une théâtralité inédite : « _Voilà l’ensemble qui m’aide à rendre moins sévère la rigueur du code Napoléon_ » annonce-t-il à l’issue. **D’une durée de 45min environ.** **Réservation obligatoire** (04 89 81 52 70) nombre limité de personnes **Port du masque obligatoire** **Règlement en chèque ou en espèces.** **Pass sanitaire obligatoire pour suivre la visite guidée.** **Rendez-vous :** Accueil de la Mairie de Menton Consulter la version originale de cet article sur : [https://www.agenda-menton.fr/evenements/ville-de-menton/](https://www.agenda-menton.fr/evenements/ville-de-menton/)

Tarif : 4€

En 1957 et 1958, Jean Cocteau décore la Salle des Mariages de la Ville de Menton. Ainsi naissent les décors d’Orphée et Eurydice, la noce barbare, les fiancés… Salle des Mariages Jean Cocteau 17 rue de la République 06500 menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-09-03T14:30:00 2020-09-03T15:15:00;2020-09-10T14:30:00 2020-09-10T15:15:00;2020-09-17T14:30:00 2020-09-17T15:15:00;2020-09-24T14:30:00 2020-09-24T15:15:00;2020-10-01T14:30:00 2020-10-01T15:15:00;2020-10-08T14:30:00 2020-10-08T15:15:00;2020-10-15T14:30:00 2020-10-15T15:15:00;2020-10-22T14:30:00 2020-10-22T15:15:00;2020-10-29T14:30:00 2020-10-29T15:15:00;2021-07-15T14:30:00 2021-07-15T15:15:00;2021-07-22T14:30:00 2021-07-22T15:15:00;2021-07-29T14:30:00 2021-07-29T15:15:00;2021-08-05T14:30:00 2021-08-05T15:15:00;2021-08-12T14:30:00 2021-08-12T15:15:00;2021-08-19T14:30:00 2021-08-19T15:15:00;2021-08-26T14:30:00 2021-08-26T15:15:00;2021-09-02T14:30:00 2021-09-02T15:15:00;2021-09-09T14:30:00 2021-09-09T15:15:00;2021-09-16T14:30:00 2021-09-16T15:15:00;2021-09-23T14:30:00 2021-09-23T15:15:00;2021-09-30T14:30:00 2021-09-30T15:15:00;2021-10-07T14:30:00 2021-10-07T15:15:00;2021-10-14T14:30:00 2021-10-14T15:15:00;2021-10-21T14:30:00 2021-10-21T15:15:00;2021-10-28T14:30:00 2021-10-28T15:15:00;2021-11-04T14:30:00 2021-11-04T15:15:00;2021-11-11T14:30:00 2021-11-11T15:15:00;2021-11-18T14:30:00 2021-11-18T15:15:00;2021-11-25T14:30:00 2021-11-25T15:15:00;2021-12-02T14:30:00 2021-12-02T15:15:00;2021-12-09T14:30:00 2021-12-09T15:15:00;2021-12-16T14:30:00 2021-12-16T15:15:00;2021-12-23T14:30:00 2021-12-23T15:15:00;2021-12-30T14:30:00 2021-12-30T15:15:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Salle des Mariages Jean Cocteau Adresse 17 rue de la République 06500 menton Ville Menton lieuville Salle des Mariages Jean Cocteau Menton