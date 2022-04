Visite guidée – La saga des Romanov Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

Visite guidée – La saga des Romanov Saint-Briac-sur-Mer, 22 avril 2022, Saint-Briac-sur-Mer. Visite guidée – La saga des Romanov Bureau d’information touristique 49 Grande Rue Saint-Briac-sur-Mer

2022-04-22 – 2022-04-22 Bureau d’information touristique 49 Grande Rue

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Saint-Briac-sur-Mer Terre d’exil de la famille impériale au lendemain de la révolution Russe de 1917, revivez l’étonnante saga des Romanov à travers une visite historique du village. Durée : 1h30. Maximum 30 participants. Tarifs : 6 €

Réduit* : 4 €

*Tarifs réduits : 7-18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, PMR sur

présentation d’un justificatif l

Gratuit pour les -7 ans Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de

dernière mise à jour : 2022-04-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

