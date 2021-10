Chambéry Chambéry Chambéry, Savoie Visite guidée : La Rotonde Ferroviaire Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Visite guidée : La Rotonde Ferroviaire Chambéry, 30 août 2021, Chambéry. Visite guidée : La Rotonde Ferroviaire 2021-08-30 14:30:00 14:30:00 – 2021-01-02 Rotonde ferroviaire 731 chemin de la Rotonde

Chambéry Savoie EUR Découvrez ce chef-d’oeuvre du début du XXe siècle avec sa charpente de type Eiffel, et les locomotives électriques historiques.

Réservation obligatoire : en ligne ou directement à l’Office de Tourisme. accueil.chambery@grandchamberyalpes-tourisme.com +33 4 79 33 42 47 https://www.chambery-tourisme.com/ dernière mise à jour : 2021-09-22 par Grand Chambéry Alpes Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Chambéry Adresse Rotonde ferroviaire 731 chemin de la Rotonde Ville Chambéry lieuville 45.57776#5.91592