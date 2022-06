Visite guidée – La Richardais, au coeur de la Rance Maritime

2022-08-29 10:30:00 – 2022-08-29 Depuis le port et sa cale, partez vers le village pittoresque. Déambulez dans ses rues typiques, entre ses maisons de pierres. Son histoire, le fleuve de la Rance et son barrage, vous découvrirez la Richardais comme vous ne l’avez jamais vue !

Durée : 1h30 Tarif plein : 6 €

Tarif réduit (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima

sociaux, PMR) : 4 €

Gratuit – 7 ans Un justificatif du tarif réduit ou gratuit vous sera demandé à l’entrée de la visite. Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de

Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com. Pas de réservation par téléphone ou par e-mail. Billets ni échangeables, ni remboursables. Programme susceptible d’évolution en fonction des mesures gouvernementales. Respect des règles sanitaires en vigueur. Lundi 29 août 2022 – 10 h 30 – Départ : Parking Place de la République, 35780 La Richardais. info@dinardemeraudetourisme.com http://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/ Depuis le port et sa cale, partez vers le village pittoresque. Déambulez dans ses rues typiques, entre ses maisons de pierres. Son histoire, le fleuve de la Rance et son barrage, vous découvrirez la Richardais comme vous ne l’avez jamais vue !

