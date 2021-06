Douai Musée de la chartreuse Douai, Nord Visite guidée : La restauration d’une oeuvre Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

le samedi 3 juillet à 18:00

Un chef-d’œuvre déposé par des collectionneurs privés est en cours de restauration dans le réfectoire du musée. Nous vous proposons de découvrir les différentes étapes de la restauration du _Repos pendant la fuite en Egypte_ anciennement attribué à Jean Bellegambe, Présentation des travaux de restauration d’une oeuvre Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux, 59500 Douai Douai Nord

